Uomini e Donne: attimi di terrore in studio quando una nota tronista cade dalle scale

Gelo in studio per la caduta di una tronista dalle scale: la reazione di Maria De Filippi e il colpo di scena di Ida Platano

Nella puntata del 18 novembre 2021 di Uomini e Donne c’è stato un vero e proprio momento di panico. In studio, infatti, una delle troniste è caduta niente meno che dalle scale, facendo preoccupare sia Maria De Filippi sia i telespettatori da casa.

La conduttrice ha subito chiesto alla diretta interessata come stava, per poi procedere con la trasmissione.

Andrea Nicole cade dalle scale

La tronista in questione era Andrea Nicole, caduta al suolo mentre era intenta a scendere le scale. Come si vede dal video diventato virale online, la protagonista del dating show mariano è inciampata inavvertitamente, finendo in ginocchio sul pavimento. Maria De Filippi le ha subito domandato se avesse bisogno del ghiaccio, ma lei ha rifiutato e si è subito rialzata senza alcun problema.

Sui social, come detto, il volo dalle scale della tronista è diventato oggetto di svariati commenti tra il divertito e il preoccupato.

Nel mentre, nella stessa puntata di Uomini e Donne, Ida Platano è stata soggetta a un clamoroso dietrofront. La dama ha infatti scelto dapprima Diego Tavani, ma l’uomo ha poi deciso di rinunciare all’uscita con lei, nonostante si fossero appena baciati. Il cavaliere ha precisato di non essere pronto a tale passo, invitando la donna a risolvere le sue cose.