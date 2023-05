Uomini e Donne Best of: cos'è, quando inizia

Cos'è e quando inizia Uomini e Donne Best of? Ecco cosa c'è da sapere sul 'nuovo' format di Maria De Filippi.

Per la prima volta, Uomini e Donne inizia la pausa estiva con un mese di anticipo rispetto alla solita tabella di marcia. Maria De Filippi e il suo staff, però, hanno deciso di non lasciare a bocca asciutta i telespettatori e manderanno in scena Uomini e Donne Best of. Vediamo cos’è e quando inizia.

Uomini e Donne Best of: cos’è e quando inizia

Venerdì 12 maggio va in onda l’ultima puntata della stagione 2022/2023 di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi si ferma con largo anticipo, per tornare in tv nei primi giorni di settembre. Al momento, non si conoscono i motivi della scelta, ma sappiamo che al posto della versione classica di U&D andrà in scena un format intitolato Uomini e Donne Best of. La prima puntata è fissata per lunedì 15 maggio 2023.

Uomini e Donne Best of: cosa mostrerà?

Uomini e Donne Best of, quindi, aprirà i battenti già dal prossimo lunedì. Stando ad alcune indiscrezioni, questo format manderà in scena i momenti più significativi della stagione appena conclusa. Pertanto, i telespettatori vedranno le avventure del trono Over e Classico del 2022/2023.

Uomini e Donne Best of: una scelta azzardata

Uomini e Donne Best Of dovrebbe andare in onda fino alla fine di maggio, al massimo fino ai primi giorni di giugno. Con il “meglio di” verranno mandati in scena i percorsi più significativi, quindi quelli che hanno portato alla formazione delle coppie. Probabilmente, verrà dato spazio anche agli scontri. A questo punto, una domanda sorge spontanea: si tratta di una scelta azzardata? Forse sì, visto che i fan di U&D avrebbero preferito rivedere puntate degli anni passati e non quelle già viste nei mesi scorsi.