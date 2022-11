Uomini e Donne, caos in studio: Ida Platano asfalta Riccardo

A Uomini e Donne è scoppiato l’ennesimo confronto-scontro tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Uomini e Donne: caos in studio

A Uomini e Donne è scoppiato il caso dopo che, in studio, sono state mostrate alcune immagini di Riccardo Guarnieri che, con Roberta Di Padua, ha messo in dubbio la sincerità e il comportamento avuto da Ida Platano con Alessandro Vicinanza. Roberta in particolare ha accusato la rivale di essersi messa in mezzo tra lei e Alessandro: “C’ero io prima, stavi uscendo con Claudio e ti sei messa in mezzo.

Mi sembra che tutti ti vogliono e nessuno ti piglia”, ha tuonato. Riccardo invece, una volta tornato in studio, ha dichiarato di voler approfondire la conoscenza di Gloria e, ancora una volta, ha discusso con Ida. La dama bresciana si è scagliata contro di lui affermando: “Ma come ti permetti? In questi anni mi potevi prendere in ogni momento, mi scioglievo come neve al sole. Mi sono rotta, tutti questi giochetti, basta! Basta Riccardo, ti sto dicendo basta di giocare con la mia pelle.

Tu hai voluto sempre risposte, lasciami in pace. Io ho continuato la mia vita. Abbi rispetto della mia serenità”.

Nel frattempo anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno espresso le loro perplessità sul comportamento di Ida e Alessandro e, tra i fan del reality show, c’è chi si chiede se la storia tra i due sia destinata ad avere un seguito. In tanti credono anche che tra Ida e Riccardo le cose non troveranno mai un epilogo.

“E torna di nuovo a Ida! Riccardo devi fare pace con il cervello!”, ha tuonato Gianni Sperti contro Guarnieri dopo il suo ennesimo confronto con la sua storica ex.