Uomini e Donne: Carola e Alice prima della scelta

Carola Carpanelli e Alice Barisciani, in attesa della scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne, si sono raccontate un po’ al Magazine del programma di Maria De Filippi.

Mentre la corteggiatrice bionda ha preferito non svelare troppo del privato, l’altra ha voluto parlare di un problema che ha segnato la sua crescita.

Si avvicina la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Chi porterà fuori dallo studio tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani? I fan, visto che entrambe le corteggiatrici sono riuscite a farsi apprezzare, sono equamente divisi.

Le due, intervistate dal Magazine del programma mariano, si sono raccontate un po’, svelando parti inedite della loro vita.

Mentre Carola ha preferito non svelare dettagli privati, Alice ha voluto parlare di un problema che ha segnato la sua crescita. A 10 anni, la corteggiatrice ha scoperto di essere dislessica e disgrafica. Ha raccontato:

“È proprio grazie al sostegno della mia mamma che ho iniziato a fare una serie di accertamenti che ci hanno portato a scoprire che ero dislessica a tutti gli effetti. Non è stato facile per me avere a che fare con questo disturbo perché prima di scoprirlo, soprattutto a scuola, mi sentivo continuamente messa in discussione. […] Sono stata definita ‘un contenitore bucato’, ‘una bambina che non riusciva a fare le cose’ Credo che proprio queste parole, ‘non riesce a fare’, mi abbiano segnata tantissimo perché l’idea stessa di non riuscirci è sempre stata vista da me come una sorta di sconfitta in partenza”.