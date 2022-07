Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è diventata mamma della piccola Mia: ecco i dettagli

È ufficialmente venuta al mondo la piccola Mia, figlia di Cecilia Zagarrigo e del suo compagno Moreno: ecco cosa ha dichiarato l'ex corteggiatrice.

Cecilia Zagarrigo, bellissima e simpaticissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata ufficialmente mamma!

L’annuncio della nascita della bimba è stato dato su Instagram proprio da Cecilia, che ha voluto condividere con i suoi numerosi followers tutta la sua felicità.

L’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo ha partorito nella serata di venerdì 29 luglio 2022.

A dare il lieto annuncio ai suoi followers è stata proprio la neomamma, che nel pomeriggio di sabato 30 luglio ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae in compagnia della piccola Mia e del compagno Moreno, ecco cosa ha scritto a completamento della foto:

“Ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti, ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita. Benvenuta al mondo Mia. Mamma oggi non poteva festeggiare in modo più bello”.

La piccola Mia, nata nella serata del 29 luglio 2022, è frutto dell’amore tra Cecilia Zagarrigo e il suo compagno Moreno Casamassima, fondatore di una nota agenzia che si occupa di Comunicazione.

Nel pomeriggio di sabato 30 luglio 2022, Moreno ha condiviso con i suoi followers su Instagram tutta la gioia dell’essere diventato padre, mediante la pubblicazione di una foto con la piccola Mia, ecco quali dolci parole ha dedicato alla sua bimba:

“Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento, spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me.

Non ho mai fatto promesse in vita mia, perchè sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza, qualunque cosa accadrà, in qualsiasi momento, Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te.

Buongiorno vita MIA”.