Matteo Ranieri è stato sia corteggiatore che tronista di Uomini e Donne. Dopo l’addio al programma di Maria De Filippi, è tornato alla sua vita. Che fine ha fatto?

Uomini e Donne: che fine ha fatto l’ex tronista Matteo Ranieri?

Il percorso di Matteo Ranieri a Uomini e Donne è finito da tempo. Il ragazzo è arrivato nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Sophie Codegoni. E’ stato scelto da lei, ma la loro relazione è durata un battito di ciglia. Poco dopo, precisamente nell’edizione 2021/2022, è stato chiamato come tronista. Matteo ha lasciato la trasmissione mariana con Valeria Cardone, ma anche questa love story è finita in un lampo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri (@homebody_________)

Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne

Dopo Uomini e Donne, Ranieri è tornato alla sua vita. Matteo, come mostra sul suo profilo Instagram, adora viaggiare e trascorrere il tempo libero con la sorella e i suoi cani. L’ex tronista ama anche leggere e praticare MMA, disciplina sportiva a cui si dedica quotidianamente. Negli ultimi tempi è riuscito ad acquistare una casa tutta per lui, un passo davvero importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri (@homebody_________)

Matteo Ranieri è single?

Per quanto riguarda la vita privata, Matteo dovrebbe essere single. Sul suo profilo Instagram non compaiono fotografie che facciano pensare ad una relazione in corso o ad un banale flirt.