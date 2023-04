Uomini e Donne: chi è Andrea Foriglio, il corteggiatore di Nicole Santinelli

Andrea Foriglio, il nuovo corteggiatore di Nicole Santinelli, è un osteopata che ha come pazienti anche alcuni personaggi famosi

Andrea Foriglio, il nuovo corteggiatore arrivato a Uomini e Donne per Nicole Santinelli ha fatto subito parlare di sé facendo infuriare gli opinionisti e il suo rivale Carlo Alberto Mancini.

Chi è Andrea Foriglio

Andrea è di Roma, ha 29 anni, è laureato in Scienze Motorie e Sportive dal 2015. Il corteggiatore lavora come osteopata nel centro da lui fondato, AF Lab.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato numerose foto con personaggi famosi con i quali ha un rapporto medico paziente. Tra i tanti Vip di cui si è occupato ci sono Antonella Elia, Paolo Ruffini, Clementino ed Elettra Lamborghini.

La somiglianza con Davide Donadei

Il corteggiatore Andrea Foriglio ha deciso di partecipare all’edizione 2023 di U&D per conoscere la tronista Nicole Santinelli la quale è stata subito attratta dal ragazzo. Alcuni hanno trovato una certa somiglianza tra Andrea e Davide Donadei.

Il bigliettino dato di nascosto a Nicole

A far discutere gli opinionisti e gli altri corteggiatori è stata la vicenda del bigliettino che Andrea ha dato di nascosto a Nicole mentre i due stavano ballando in studio.

La tronista non ha segnalato l’accaduto alla redazione e di conseguenza gli opinionisti hanno perso fiducia sia in Nicole che in Andrea. Alcuni hanno pensato anche che tra i due potesse esserci un accordo.

