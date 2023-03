Carola Carpanelli è diventata popolare grazie alla partecipazione a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice. Cosa sappiamo sul suo conto?

Uomini e Donne: chi è Carola Carpanelli?

Classe 2001, Carola Viola Carpanelli nasce il 24 luglio a Varese. E’ una studentessa di Scienze politiche europee presso l’Università del Piemonte Orientale, che ha attirato l’attenzione del grande pubblico quando è approdata a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice. La giovane è arrivata nel programma di Maria De Filippi per fare breccia nel cuore del tronista Federico Nicotera, nella stagione 2022/2023.

La vita privata di Carola Carpanelli

Prima del suo arrivo a Uomini e Donne, Carola Carpanelli era una sconosciuta. Pertanto, non abbiamo grandi informazioni in merito alla sua vita privata. Sappiamo soltanto quello che lei stessa ha rivelato nel programma mariano. Non ha avuto un’infanzia semplice e nel 2020 è andata via di casa per trovare la sua indipendenza.

Carola Carpanelli è la scelta di Federico Nicotera?

Stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Carola è la scelta di Federico Nicotera. La puntata, in onda il 16 marzo 2023, dovrebbe mostrare proprio il momento in cui il tronista comunica all’altra corteggiatrice Alice di aver preferito la sua rivale. Tra loro nascerà una bella storia d’amore? I fan se lo augurano.