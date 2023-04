Uomini e Donne, chi è Nicole Santinelli: bio, età, vita privata

Nicole Santinelli è la nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza, fin dalla primissima puntata, ha dimostrato di avere carattere. Vediamo chi è: dalla sua vita privata a quella professionale.

Uomini e Donne: chi è Nicole Santinelli

Classe 1993, Nicole Santinelli è approdata da poco a Uomini e Donne nei panni di tronista. Originaria di Roma, è del segno zodiacale del Sagittario e vive sola, in un appartamento non lontano da quello dei genitori. Con questi ultimi ha un ottimo rapporto. Ama gli sport estremi e quelli acquatici, ma è anche una grande fan dei motori. Laureata, anche se non sappiamo in cosa, dopo gli studi ha trovato subito lavoro.

Che lavoro fa Nicole Santinelli?

Nicole Santinelli è account manager presso un’azienda di informatica. Il suo compito, così come spiegato nel video di presentazione per Uomini e Donne, è quello di occuparsi della parte social marketing di un noto ristorante di Roma. La tronista ha sottolineato che ama il suo lavoro perché si sposa alla perfezione con il lato dinamico del suo carattere.

La vita privata di Nicole Santinelli

Prima di approdare a Uomini e Donne, Nicole Santinelli è stata fidanzata con un ragazzo di nome Manuel. Sul suo profilo social ci sono ancora fotografie di coppia, ma non sono saltati fuori ulteriori dettagli. La storia, in ogni modo, dovrebbe essere terminata tempo fa.