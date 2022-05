Uomini e Donne, chi saranno i nuovi tronisti della stagione 2022/2023? Le ipotesi

Uomini e Donne sta per finire, ma i fan sono già in trepidante attesa di conoscere le prossime avventure amorose. Chi saranno i nuovi tronisti?

È arrivata al capolinea un’altra stagione di Uomini e Donne, ma i fan più affezionati al programma sono in trepidante attesa di scoprire le future avventure di dame e cavalieri che animano i pomeriggi di Canale 5. Gli ultimi tronisti stanno facendo la propria scelta e chi saranno i loro eredi?

Uomini e Donne, chi saranno i nuovi tronisti?

Luca Salatino avrebbe scelto Soraia e non Lilli e Maria De Filippi l’ha consolata mentre era in lacrime. Così spunta il suo nome tra gli ipotetici nuovi tronisti: la produzione le offrirà un’opportunità per riscattarsi? Lo stesso potrebbe valere per Alessandro Verdolini, quest’anno corteggiatore di Andrea Nicole, che tuttavia l’ha rifiutato. Occhi puntati anche su Federica Aversano, scartata alla fine da Matteo Ranieri.

Per il momento, tuttavia, non ci sono certezze.

Si tratta solo di supposizioni: bisognerà aspettare settembre per avere delle risposte.