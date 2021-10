Uomini e Donne, Ciprian Aftim ha recitato in una famosa fiction di Rai1

Fisioterapista e appassionato di sport, atletico e sempre in forma: Ciprian pare abbia anche una passione per la recitazione. Che ruoli ha avuto in tv?

I fan più appassionati di Uomini e Donne fanno già il tifo per loro: sarà vero amore tra Ciprian Aftim e Andrea Nicole? Il giovane tronista, affascinante con il suo sguardo delicato e l’azzurro intenso dei suoi occhi, è uno sportivo appassionato, fisioterapista esperto e persino un corteggiatore capace di fare breccia nel cuore di molte fan, che faticano a toglierselo della testa.

Ciprian, infatti, sarebbe già abituato ai riflettori e le telespettatrici più attente se lo ricorderanno.

Uomini e Donne, Ciprian Aftim ha recitato su Rai1

A Ciprian le telecamere non fanno paura: da tempo ha rotto il ghiaccio. Il merito non è di Uomini e Donne, dove sta provando nuove intense emozioni, ma di sue precedenti esperienze sul piccolo schermo.

Ad alcuni il suo volto è apparso familiare.

Lo ricordano i fan più attenti, che lo avrebbero già visto in una famosa fiction di successo, in onda su Rai1. A riportare la segnalazione è Deianira Marzano, che attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere che Ciprian avrebbe avuto una parte in “Che Dio ci aiuti 6”.

Sul piccolo schermo Ciprian è sbarcato anche grazie a “House Party“, in onda su Canale 5.

Il corteggiatore di Andrea Nicole aveva quindi già lavorato con Maria De Filippi, nel 2016.

Per il momento Aftim non ha commentato la sua partecipazione nel cast di “Che Dio ci aiuti”, la quale non è stata ancora confermata. In una vecchia intervista, invece, aveva parlato del suo ruolo a “House Party”.

“La ricordo come un’esperienza bellissima: ho avuto la possibilità di lavorare con professionisti provenienti da tutto il mondo e con il grande Giuliano Peparini, direttore artistico del programma “Amici” e coreografo di fama mondiale.

Oltre a questo, da circa otto anni, partecipo a sfilate e shooting per alcuni brand. Più volte ho ricevuto richieste per spostarmi a Milano, dove il settore della moda è più florido, ma ho sempre preferito dare più spazio al mio lavoro, alla vicinanza alla mia famiglia e, fino a qualche tempo fa, agli studi. Il mestiere del modello è qualcosa che vedo a metà tra un hobby e una professione. Dovendo immaginarlo nel mio futuro, mi piacerebbe orientarmi più su sbocchi lavorativi attinenti ai social e al mondo degli influencer, approfittando di questi canali per parlare di sport, salute e benessere”, erano state le sue parole.