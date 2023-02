Uomini e Donne, Claudio Falghera: chi è il cavaliere che ha ammaliato Tina

Claudio Falghera è il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne che ha attirato l’attenzione di Tina Cipollari.

L’uomo, di professione imprenditore, vanta un titolo nobiliare e diverse proprietà. Vediamo cosa si sa sul suo conto.

Uomini e Donne: chi è Claudio Falghera?

Entrato nel parterre di Uomini e Donne lo scorso gennaio, Claudio Falghera ha subito attirato l’attenzione di parecchie dame. Perfino Tina Cipollari si è detta interessata a lui, fancendo storcere il muso a Gemma Galgani, rimasta colpita dai possedimenti del cavaliere. L’uomo, 67 candeline all’attivo, è un imprenditore della provincia di Pesaro.

Claudio Falghera: imprenditore e nobile di Pesaro

“Ho diverse auto, ho una smart, una Mercedes e una Bentley. Sono imprenditore turistico ed immobiliare, lavoro a Pesaro. Ho lavorato in banca, in borsa, poi mi sono messo in proprio“: così Claudio Falghera si è presentato alle dame di Uomini e Donne. E’ approdato nella trasmissione di Maria De Filippi perché è vedovo. Ha due figli, entrambi avvocati, ed è in cerca dell’amore. “Sono un conte Falghera, di origine veneta. Ho un titolo nobiliare.

Non ho ricevuto però nessuna eredità“, ha confessato il 67enne.

Le proprietà di Claudio Falghera

Claudio Falghera vanta diverse proprietà. Oltre ad essere titolare di un club estivo vicino Colbordolo, una frazione nel comune di Vallefoglia, nella provincia di Pesaro, possiede: “Una villa con un parco e la piscina dove vivo, una discoteca, un American bar e un altro ristorante pizzeria a bordo piscina. Ho la casa a Cortina, poi una casa al mare a Portoverde“.