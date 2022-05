Uomini e Donne, com'era Tini Cansino da giovane: l'opinionista era bellissima.

Opinionista di Uomini e Donne dal 2012, ovvero da quando Maria De Filippi ha deciso di inserire il trono Over, Tinì Cansino attira sempre grande curiosità. Com’era da giovane? Sui social sono apparse alcune fotografie: era a dir poco bellissima.

Uomini e Donne: com’era Tinì da giovane?

Tinì Cansino è opinionista di Uomini e Donne dal 2012, quando è entrata nel programma di Maria De Filippi per affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti. La sua carriera nel mondo dello spettacolo, anche se molti non lo sanno, è iniziata quando aveva soltanto 19 anni. Nata in Grecia, arriva in Italia per una semplice vacanza, ma viene notata dal produttore Alberto Tarallo, che la corteggia fino a farla entrare nella sua scuderia.

Tinì a 19 anni era bellissima

Esordisce in televisione nel 1983, accanto a Minnie Minoprio e Carmen Russo, nel programma Drive In. Qui Tinì veste i panni di ragazza fast food per ben 5 edizioni. Nel frattempo, la Cansino inizia a muovere i primi passi come attrice. E’ nel 1985 che appare nel film Doppio misto, classica pellicola di quegli anni.

Tinì ieri e oggi: com’è cambiata?

Tinì Cansino, rispetto agli anni degli esordi nel mondo dello spettacolo, è cambiata ed è normale che sia così.

Ancora oggi, però, è una bellissima donna. I lineamenti del viso sono gli stessi e anche il suo corpo è ancora degno di nota.