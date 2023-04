Uomini e Donne, curiosità su Elio Servo: chi è e cosa fa nella vita

Dal Trono Over di Uomini e Donne stringiamo oggi il focus sul cavaliere Elio Servo. Sessantacinquenne di Bacoli (NA), Elio ha cominciato il suo percorso nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi uscendo con prima Gemma Galgani e poi con Paola Ruocco. Scopriamo qualche curiosità su di lui.

Elio Servo, chi è e cosa fa nella vita?

Amministratore di un’azienda nel campo petrolifero e nell’impiantistica industriale (questo è quanto dichiarato da lui sul suo profilo Linkedin), Elio è divorziato, ha un figlio e un nipote piccolo. Il suo nome – e la sua voce – è noto negli studi del programma per le sue liti con l’opinionista dalla chioma biondissima Tina Cipollari: l’ultima, accesa dal commento dell’esterna tra Elio e la dama romana. I due hanno litigato animatamente e il cavaliere ha addirittura minacciato la Cipollari di agire per vie legali dopo le offese ricevute: «Sono conosciuto in tutta Italia e non ho bisogno di stare qui, mi ha accusato di essere un fallito, prenderò i provvedimenti opportuni» ha dichiarato davanti a tutto lo studio. Tuttavia la sua ira è rientrata nel giro di poco, non senza l’aiuto di Maria.

Elio Servo, i traumi da bambino e le intolleranze

Il 65enne campano si è aperto durante il programma e ha raccontato dei traumi che conserva da quando era bambino, i quali lo hanno portato a nutrire un’intolleranza verso il burro e la ricotta. Nella puntata andata in onda lo scorso 19 aprile, Elio ha ricordato che da bambino lo picchiavano pur di fargli mangiare la ricotta: «Mi davano botte tutti i giorni perché dovevo imparare a mangiare la ricotta. Se la vedo ancora oggi sto male. Ho subito violenze». Per questo motivo il cavaliere non ha apprezzato il comportamento di Paola Ruocco durante la loro cena: «Hai ordinato il burro, ho trovato che fosse una mancanza di sensibilità». Chissà se sarà comunque lei la donna giusta per Elio? Staremo a vedere.