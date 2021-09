Uomini e Donne: Daniele Interrante fidanzato con una ragazza di 20 anni più giovane

Uomini e Donne, Daniele Interrante torna a far parlare di nuovo di sé: ha una relazione con una ragazza di 20 anni più giovane.

Dopo la fine della relazione con Guendalina Canessa, Daniele Interrante è tornato a far parlare di sé. L’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe ritrovato la felicità accanto a una ragazza di venti anni più giovane. Ricordiamo come dalla precedente storia con Guendalina, Interrante ha avuto anche una figlia.

In seguito, l’ex modello ha avuto un flirt con Francesca De Andrè. Ora però è tempo di guardare avanti ed ecco che nella vita di Daniele sembra essere entrata una nuova donna. A catapultare l’ex tronista al centro del gossip non è stato tanto l’inizio della nuova love story, bensì i dettagli emersi su questa ragazza di cui non si conosce praticamente nulla ancora, se non il nome: Margherita.

Uomini e Donne: chi è Margherita, la nuova fidanzata di Daniele Interrante

Come affermato in precedenza, di Margherita, la presunta nuova fidanzata di Daniele Interrante, si conosce ancora poco o nulla. Sembra però che tra i due ci sia un notevole divario anagrafico: Interrante ha infatti 40 anni, mentre la sua nuova dolce metà ne avrebbe soltanto 20! Ma non finisce qui: secondo alcune indiscrezioni da parte di Alessandro Rosica, conosciuto anche con il nick “Investigatore social”, il nuovo suocero di Daniele sarebbe anche lui più giovane del genero, poiché avrebbe soltanto 39 anni!

Uomini e Donne: Daniele e la nuova vita con Margherita

Intanto, Daniele Interrante sembra essere seriamente intenzionato nei confronti di Margherita. Come leggiamo dal portale Più sani più belli, i due avrebbero iniziato una convivenza in un’abitazione di Milano già da qualche tempo. A colpire Daniele sarebbe stato l’animo semplice della ragazza. Non un semplice flirt dunque: Daniele avrebbe dei veri e propri progetti di vita con il suo nuovo amore. Daniele e Margherita starebbero insieme già da due anni.

La ragazza avrebbe conosciuto anche la figlia di Daniele, avuta da Guendalina Canessa: questo è un segnale importante di come il 40enne voglia rendere partecipe la nuova fidanzata di ogni aspetto della sua vita.

Uomini e Donne: la differenza d’età non è un problema

La differenza d’età non sarebbe un problema per Daniele Interrante e Margherita. Si sa ancora poco su di loro, ma gli elementi resi noti finora sembrano dimostrare un gran rapporto di amore e complicità tra l’ex modello e la ragazza. Alessandro Rosica ha postato sui social anche alcuni scatti che ritraggono i due piccioncini insieme.