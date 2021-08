Uomini e Donne, Davide Donadei dimagrito molti chili: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio”

Davide Donadei conferma alcuni problemi di salute, causa della perdita di molti chili. Dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato sui social.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno la bellezza di Davide Donadei, che negli ultimi periodi si era assentato dai social destando non poca preoccupazione tra i suoi follower: ora conferma di dover affrontare alcuni problemi di salute, a causa dei quali è dimagrito molti chili.

Uomini e Donne, Davide Donadei dimagrito

Notando la sua assenza dai social network, alcuni fan hanno mostrato una certa apprensione nei confronti di Davide Donadei. In tanti si sono detti preoccupati in merito alle condizioni di salute dell’ex tronista.

A intervenire sulla questione era stata la fidanzata Chiara, che aveva parlato di “stanchezza” del suo compagno legata a questioni lavorative.

Ora è il diretto interessato a fare chiarezza.

Davide Donadei dimagrito: le parole dell’ex tronista

Con una foto (e una lunga didascalia) pubblicata sul suo profilo Instagram, Davide Donadei ha spiegato ai fan di dover affrontare un periodo difficile.

“Ragazzi viste le tante chiacchiere e polemiche ci tengo a spiegare tutta la situazione. Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco, ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress“, ha fatto sapere.

Poi ha dichiarato: “Ho fatto diversi esami e analisi, infiniti direi, e alla fine dei conti non è solo una semplice “celiachia”.

C’è altro che per ora tengo per me”.

Davide Donadei dimagrito e lontano dai social

Dopo aver spiegato la situazione ai molti fan, Davide Donadei ha motivato anche la sua lontananza dai social, dichiarando: “Se ho deciso, dopo essermi sentito male, di allontanarmi dai social è perché piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi allo specchio, ma al tempo stesso il lavoro non può essere accantonato, perché è il MIO ristorante, è casa mia, la mia vita”.

Quindi ha sottolineato: “Ho semplicemente bisogno di stare sereno e riprendermi“. Poi i ringraziamenti rivolti a tutti quelli che si sono preoccupati per lui: “Grazie per tutti i messaggi”.