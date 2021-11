Uomini e Donne: Diletta Pagliano parla dell’incidente che l’ha portata a rischio di amputazione

In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Diletta Pagliano ha raccontato il suo dramma dopo un incidente in motorino

Diletta Pagliano, ex noto volto di Uomini e Donne ai tempi del trono di Leonardo Greco, ha deciso di rivelare il suo personale dramma al magazine del programma. Dopo la storia d’amore naufragata con il tronista, che aveva conquistato gli spettatori del dating show di Maria De Filippi, Diletta si è rifatta una vita.

Circa due anni fa ha infatti avuto suo figlio Thomas dal nuovo compagno Alessandro, con il quale fa coppia fissa ormai da 5 anni.

2010/2011 Leonardo Greco sceglie Diletta Pagliano, dopo un trono contrassegnato dal trash di Bubi. I due, tra alti e bassi, stanno insieme per quattro anni, lasciandosi nel 2015. Nel 2016 lui ha dichiarato di amarla ancora, ma i due non sono più tornati insieme.#uominiedonne pic.twitter.com/c5QjMLHjc0 — Paola. (@Iperborea_) November 23, 2017

Diletta Pagliano a rischio amputazione

Prima della gravidanza, tuttavia, la giovane ha vissuto una vera e propria tragedia, da lei stessa raccontato sui social.

In un post molto toccante, Diletta ha infatti spiegato di aver avuto quattordici fratture scomposte tra tibia e perone a seguito di un incidente in motorino. Come se non bastasse, l’ex protagonista di Canale 5 ha anche rivelato il rischio di un’infezione ossea e addirittura di un’amputazione, poi fortunatamente scongiurata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Pagliano (@diletta_pagliano)

Superato il tremendo incidente, Diletta Pagliano ha anche parlato di matrimonio precisando di non avere fretta, anche se il suo compagno sa bene quanto lei ci tenga a diventare sua moglie. Alessandro era il direttore di un ristorante dove la giovane andò come ospite e subito scattò tra loro la scintilla dell’amore. Dopo l’estate passata insieme, i due mesi andarono subito a convivere e oggi, a cinque anni di distanza, sono ancora più vicini che mai.