Uomini e Donne, Donatella su Silvio: i soldi sono un problema

La conoscenza tra Donatella De Giorgio e Silvio Venturato di Uomini e Donne prosegue tra alti e bassi. La dama, però, ha confessato di essere molto preoccupata dalle rispettive condizioni economiche.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Donatella De Giorgio ha parlato della frequentazione con Silvio Venturato. Dopo un inizio idilliaco, che li ha portati ad avere anche un rapporto intimo, hanno avuto una piccola incomprensione. Sono quasi arrivati alla rottura, poi si sono chiariti. Adesso, però, sembrano aver incontrato un altro ostacolo: i soldi.

Donatella ha raccontato che a frenare lei e Silvio nel lasciare Uomini e Donne sono i soldi. Ha dichiarato:

“Mi preoccupa un po’ la nostra situazione economica: siamo due pensionati, io prendo la pensione di reversibilità di mio marito perché ho sempre fatto la mamma e mi aiuta anche mio figlio economicamente. Non so se potremmo farcela ad arrivare a fine mese, qualora decidessimo di proseguire e fare un passo avanti in questa relazione. Se credo a due cuori e una capanna? Ci credo, ma comunque a fine mese bisogna arrivarci”.