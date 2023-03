Uomini e Donne: Desdemona querela tre volti del programma

Dopo la sua cacciata da Uomini e Donne, la dama Desdemona Balzano ha annunciato di aver querelato tre personaggi del programma di Maria De Filippi.

Tramite il suo profilo Instagram, Desdemona Balzano ha annunciato di aver agito legalmente contro alcuni personaggi di Uomini e Donne. La dama, cacciata dal programma di Maria De Filippi per aver preso in giro la produzione, sostiene di essere dalla parte del giusto. A chi arriverà la sua querela? A Gianni Sperti, Armando Incarnato e Alessandro Schiavone.

Desdemona ha dichiarato:

“Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione . Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore, anche a 50 anni. Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo”.

Desdemona ha sottolineato di aver dato “mandato ai legali di agire” nei confronti dei tre personaggi di Uomini e Donne “per il materiale diffuso, non autorizzato” e per le “informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti“.

Desdemona sostiene di essere andata a Uomini e Donne con intenzioni serie. Mai avrebbe immaginato che accadesse quanto visto dai telespettatori nella puntata del 15 marzo. Ha concluso:

“La scelta di lavorare nel mondo dello spettacolo non trasforma noi donne in oggetti, siamo persone e andiamo trattate come tali. La nostra privacy deve essere rispettata. Per tali ragioni ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato”.