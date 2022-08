Uomini e Donne: “Due dame avranno un altro ruolo”

Secondo indiscrezioni due delle dame di Uomini e Donne avranno altri ruoli nella nuova edizione dello show.

Secondo indiscrezioni nella nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe cambiare il ruolo di due delle più famose dame all’interno dello show.

Uomini e Donne: il ruolo di Ida e Pinuccia

In vista della nuova stagione a Uomini e Donne, Maria De Filippi e la produzione del programma avrebbero deciso di apportare alcuni cambiamenti al ruolo delle dame all’interno dello show.

Anzitutto si vocifera che Gemma Galgani – che già nell’ultima edizione del programma era stata “messa da parte” – potrebbe essere sempre più assente o addirittura – come vociferato da qualcuno – potrebbe partecipare a La Talpa e dire per sempre addio al programma. Per quanto riguarda Ida e Pinuccia invece, sembra che il loro ruolo all’interno dello show vada verso un cambiamento: Ida infatti potrebbe diventare una sorta di “opinionista in campo”, mentre Pinuccia andrebbe a sostituire il ruolo che Gemma ha avuto finora all’interno dello show.

Negli scorsi mesi entrambe si sono più volte scagliate contro Tina Cipollari, che ha dimostrato di non avere un buon rapporto neanche con le due dame.

Il futuro di Gemma Galgani

Da tempo si vocifera di un presunto addio di Gemma Galgani al dating show che l’ha resa famosa in tutta Italia, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme. Nell’ultima stagione di Uomini e Donne è stato però evidente che la dama torinese abbia assunto un ruolo sempre più marginale all’interno del programma.