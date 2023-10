Marco Viola, nuovo cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, ha attirato la curiosità perché cammina in modo strano. L’uomo ha svelato perché la sua camminata è così particolare.

Uomini e Donne, perché Marco cammina in modo strano?

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Marco Viola si è raccontato un po’. Il cavaliere del trono Over ha anche svelato perché cammina in modo strano. Innanzitutto, ha sottolineato che si è sentito “toccato profondamente” quando Tina Cipollari e Roberta di Padua l’hanno preso in giro per la sua camminata. Poi, ha spiegato che il suo modo di deambulare è la conseguenza di un brutto incidente.

Le parole di Marco Viola

Marco ha raccontato:

“Il mio modo di camminare, che capisco sia un po’ inconsueto, è la conseguenza di un incidente avvenuto mentre facevo sci nautico in cui mi sono rotto un femore. All’epoca avevo solo 21 anni, ho vissuto una piccola Odissea perché ho rischiato un’embolia. Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere molto il tono muscolare della gamba. Fortunatamente, sotto consiglio medico, ho iniziato a fare molto sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore, attività che tra l’altro ho anche svolto per qualche anno”.

A questo punto, Tina e Roberta dovrebbero chiedergli scusa, ma siamo quasi certi che ciò non avverrà.

Cosa si aspetta Marco da Uomini e Donne?

Oltre ad aver svelato perché cammina in modo strano, Marco ha confessato di aver vissuto una relazione sentimentale turbolenta, che l’ha costretto ad andare in analisi. Adesso è approdato a Uomini e Donne con la speranza di trovare finalmente la donna della sua vita.