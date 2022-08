Uomini e Donne, Eugenio e Francesca sono in crisi? Le parole di lei

Sono emerse diverse indiscrezioni su una presunta crisi tra Eugenio e Francesca, di Uomini e Donne. La donna ha rotto il silenzio.

Voci e chiacchiere su una presunta crisi tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, coppia nata a Uomini e Donne, sono diventati sempre più insistenti. L’influencer ha deciso di rompere il silenzio.

Uomini e Donne, Eugenio e Francesca sono in crisi?

L’estate 2022 è stata costellata da voci, vere o presunte, di possibili crisi delle coppie famose. Da un po’ si parla anche di una presunta crisi tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, coppia nata a Uomini e Donne nel 2013. Basta che i due non si mostrano insieme per un po’ e subito si parla di crisi, come è accaduto già in passato. Questa volta, però, le voci sono state più insistenti e si è parlato anche di un’altra donna.

Secondo alcuni Eugenio e Francesca non stanno più insieme e lui avrebbe già un’altra fidanzata. Tutto è partito da Francesca Del Taglia, che ha condiviso su Instagram una storia con una frase un po’ ambigua. Una follower le aveva chiesto dove si trovasse il marito e lei ha risposto che non riesce a stargli dietro visto tutte le serate a cui partecipa.

“Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati.

Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. E presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima perché io conosco bene la madre di Eugenio. Oltretutto sono andati insieme a fare una serata giù in Puglia mi sembra. E dalle foto e video erano sempre a biaciarsi, molto innamorati seconodo me. Poi se è finzione non so” sono state le parole di Deianira Marzano, che ha insinuato che i due si siano già lasciati.

Francesca Del Taglia ha rotto il silenzio

Il gossip è arrivato anche ai diretti interessati. Francesca ha voluto rompere il silenzio e rispondere al dubbio lasciato dalla Marzano sulla coppia. Ha ripreso la storia di Deianira, in cui c’erano degli screen di messaggi arrivati in privato, e ha risposto. “Ad oggi, che io sappia, Eugenio non sta con nessun’altra e tantomeno ha preso un’altra casa… Io sono al mare con i bambini e lui a lavorare come fa da tutta l’estate…La vostra immaginazione ha dell’incredibile…” ha commentato. Eugenio passa gran parte dell’estate a lavorare nei locali, visto che è un deejay. “Ho talmente tante cose da fare che non ho tempo per pensare alle cavolate” ha dichiarato Eugenio. La notizia della crisi, dunque, è stata ampiamente smentita.