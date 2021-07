Uomini e Donne, ex corteggiatore dona rene alla sorella: il racconto

Un famoso ex corteggiatore di Uomini e Donne ha donato un suo rene alla sorella, commossa per il suo generoso gesto.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro D’Amico si è reso protagonista di un generoso gesto verso sua sorella, a cui ha donato un rene.

Uomini e Donne: il gesto dell’ex corteggiatore

Con un commovente messaggio via social Alessandro D’Amico, ex volto di Uomini e Donne, ha svelato ai fan di essere intenzionato a compiere un gesto di estrema generosità verso sua sorella, da tempo malata.

Il ragazzo – che ha perso la madre a causa di una malattia – ha donato a sua sorella Federica un suo rene. “Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare!”, ha dichiarato via social, e ancora: “Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato.

La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+ andiamo…”

La sorella di Alessandro D’Amico lo ha ringraziato per il suo gesto con un messaggio colmo d’amore: “La mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma… e semplicemente grazie a te… Mi stai dando l’opportunità di crescere i miei figli con più forza e coraggio… Mi stai dando la tua vita nelle mie mani….

Mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te , con me, per sempre…”, ha scritto la ragazza.

Uomini e Donne: l’intervento di Alessandro D’Amico

Sui social l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e li ha tranquillizzati sul suo stato in seguito all’intervento. Anche la sorella Federica ha dichiarato di stare bene in seguito all’operazione da lei subita. I due hanno perso la madre – a cui entrambi erano estremamente legati – nel 2010.

Uomini e Donne: Alessandro D’Amico oggi

Alessandro D’Amico è nato a Ischia nel 1989 ma da tempo vive a Barcellona, dove aveva dato il via a un suo progetto nella ristorazione di lusso. L’ex corteggiatore aveva annunciato nel 2018 la fine della sua relazione con Ricardo e in seguito ha vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo. Sui social D’Amico ha aggiornato i fan in merito alle sue condizioni di salute e a quelle della sorella, a cui è estremamente legato e che oggi, grazie a lui, può aspirare a condurre una vita migliore. In tanti sui social hanno lodato l’ex corteggiatore per il gesto da lui compiuto nei confronti della sorella.