Uomini e Donne, ex Vippona scelta come tronista: su chi avrebbe puntato gli occhi Maria De Filippi?

Uomini e Donne sta per tornare in televisione dopo la lunga pausa estiva. Secondo il chiacchiericcio, Maria De Filippi potrebbe aver scelto un’ex Vippona come tronista: chi è e cosa c’è di vero?

Uomini e Donne: ex Vippona tronista

Tra il 28 e il 31 agosto 2022, come anticipato dalla pagina UominieDonneClassicoeOver, riprendono le registrazioni di Uomini e Donne.

Maria De Filippi e il suo staff, quindi, sono al lavoro da un po’ per scegliere i nuovi tronisti. Secondo il chiacchiericcio, la signora Costanzo potrebbe aver scelto di dare l’ambita sedia rossa ad un’ex Vippona. Se così fosse, non sarebbe la prima volta che un concorrente del Grande Fratello, sia Vip che Nip, approda a U&D. Qual è la realtà dei fatti?

La smentita di Amedeo Venza

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, nessuna ex Vippona sarebbe stata scelta come tronista di Uomini e Donne.

Via Instagram, ha fatto sapere:

“Manca pochissimo alle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne e volevo smentire le voci che vedrebbero una ex gieffina sul trono. Sarebbe ridicolo, visto che le stanno tentando tutte pur di rimanere sull’onda. Manca solo che la vediamo uscire da un’accademia di recitazione (forse non sarebbe male). Comunque non potendo fare il nome confido nella vostra intelligenza”.

Anche se Venza non ha fatto il nome dell’ex Vippona, considerando che parla al plurale dovrebbe riferirsi alle sorelle Selassié.

Le sorelle Selassié sul trono di Uomini e Donne?

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, venute alla ribalta grazie all’ultima edizione del GF Vip, sono tutte e tre single. Pertanto, il chiacchiericcio sul trono di Uomini e Donne potrebbe riguardare una di loro. Di certo, considerando che le principesse etiopi hanno ambizioni nel mondo dello spettacolo, il programma mariano potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio. Secondo Venza, però, la De Filippi non ha alcuna intenzione di concedere loro questa possibilità.

La conferma, è bene sottolinearlo, la avremo solo dopo la prima registrazione di Uomini e Donne.