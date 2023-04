Uomini e Donne, fan preoccupati per Gemma Galgani: un suo ex fidanzato ha rilasciato un'intervista parecchio ambigua.

Uomini e Donne: fan preoccupati per Gemma Galgani

Gemma Galgani, fin dalle prime apparizioni a Uomini e Donne, ha riscosso parecchi apprezzamenti. La sua personalità fanciullesca, seppure abbia superato i 70 anni, e la sua voglia di trovare l’amore regalano sorrisi e speranza a tante persone. E’ per questo che, negli ultimi giorni, i fan sono parecchio preoccupati per lei. Uno dei suoi ex fidanzati, infatti, ha rilasciato un’intervista ambigua sul suo conto.

Giorgio Manetti su Gemma Galgani

Ad aver parlato di Gemma Galgani è stato Giorgio Manetti. L’ex cavaliere, intervistato dal settimanale NuovoTv, ha dichiarato:

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?

Non solo, Giorgio ha anche aggiunto che potrebbe tornare a Uomini e Donne se Gemma dovesse cercarlo. Manetti ha dichiarato:

“Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

A questo punto, i fan si chiedono: come la prenderà Gemma? In molti temono che le parole di Giorgio possano definitivamente distruggerla.