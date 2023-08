Nella seconda registrazione di Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpinelli sono stati ospiti per raccontare la verità sulla rottura. Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire più volte.

Uomini e Donne: Federico e Carola ospiti per raccontare la verità

Grazie alle anticipazioni della seconda registrazione di Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che Maria De Filippi ha accolto in studio Federico Nicotera e Carola Carpinelli. I due sono stati chiamati a raccontare la verità sulla rottura. A parlare è stato soprattutto l’ex tronista, che ha svelato che la sua ex fidanzata è andata via di casa “di punto in bianco una notte”.

Carola è scappata di casa senza salutare nessuno

La relazione tra Federico e Carola è durata soltanto due mesi. La Carpinelli è andata via dalla casa che avevano iniziato a condividere una notte, senza preoccuparsi di salutare quanti l’hanno accolta in famiglia. In particolare, Nicotera ha ammesso di essere rimasto deluso dal fatto che lei non abbia rivolto neanche una parola alla mamma e alla sorella. Dopo la rottura, l’ex tronista di Uomini e Donne ha provato a recuperare il rapporto per un mese e mezzo. Tutto inutile, visto che Carola è irremovibile.

Uomini e Donne: Maria prova a mettere pace

Carola ha spiegato che nella relazione con Federico si sentiva oppressa. Lui cercava di intervenire nelle sue decisioni ed era molto geloso. Nello studio di Uomini e Donne quasi tutti si sono schierati dalla parte di Nicotera. Soltanto Maria De Filippi ha provato ad aiutare l’ex corteggiatrice. La conduttrice ha addirittura provato a farli ballare, ma la Carpinelli non ha accettato.