Uomini e Donne, Francesco Turco oggi: l'ex cavaliere è fidanzato con la signora Antonietta.

Qualche settimana fa si vociferava che l’ex cavaliere Francesco Turco fosse pronto per tornare a Uomini e Donne. Niente di più falso, visto che l’uomo oggi è felicemente fidanzato con la signora Antonietta.

Uomini e Donne: Francesco Turco oggi

Diventato popolare grazie alla partecipazione al trono Over di Uomini e Donne, Francesco Turco continua ad essere molto apprezzato. Uomo un tantino sui generis, oggi ha finalmente trovato l’amore. Nel programma di Maria De Filippi aveva provato interesse per diverse dame, ma tutti i rapporti si sono conclusi nel peggiore dei modi. Intervistato da Witty Tv, Francesco ha presentato alla redazione di U&D la sua compagna, la stessa per cui ha lasciato la trasmissione.

Si chiama Antonietta e l’ha conosciuta anni fa, quando lei aveva ancora suo marito accanto. Quando la signora è rimasta vedova, Turco si è fatto avanti ed è sbocciato l’amore.

Francesco Turco è fidanzato con Antonietta

“Ci vogliamo bene da morire, anche se bisticciamo l’amore è più forte“, ha ammesso la fidanzata di Francesco. L’ex cavaliere ha conosciuto Antonietta anni fa, quando suo marito era ancora in vita. Poi si sono persi di vista e lui è arrivato a Uomini e Donne.

Durante la sua partecipazione al programma, si sono rincontrati in una sala da ballo ed è scoccata “la scintilla“. Così Turco ha abbandonato la trasmissione e il loro amore è sbocciato. I due, però, non vanno più a ballare.

Antonietta gelosa di Francesco

Antonietta ha raccontato che non vanno più nella sala da ballo dove si sono ricontrati perché alcune donne facevano parecchie avances a Francesco. Questo creava problemi ad entrambi, portandoli ad avere liti all’ultimo sangue.

Alla fine della fiera, quindi, hanno deciso di abbandonare il ballo. “La solitudine è brutta. Quello che dico io sempre è che voglio l’amore e la sincerità“, ha concluso la signora.