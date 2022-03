Gemma Galgani verrà esclusa a Uomini e Donne? La dama torinese sta assumendo un ruolo sempre più marginale.

In tanti tra i fan di Uomini e Donne non hanno potuto fare a meno di notare che Gemma Galgani è stata praticamente assente nelle ultime puntate dello show.

Gemma Galgani: l’assenza a Uomini e Donne

Da tempo si vocifera che la partecipazione di Gemma Galgani a Uomini e Donne sia giunta ormai agli sgoccioli e sui social sono sempre di più i fan del programma che si sono resi conto di come, nelle ultime settimane, la dama torinese abbia assunto un ruolo sempre più marginale all’interno del programma.

Sulla questione non vi sono conferme e in tanti sui social si chiedono se, come sostengono alcune indiscrezioni, sarà Ida Platano a prendere il suo posto in futuro. Al momento nessuno dei fan dello show riesce a immaginarlo senza la presenza fissa di Gemma e, del resto, anche gli opinionisti dello show – Gianni Sperti e Tina Cipollari – hanno più volte affermato che, con tutte le probabilità – Gemma resterà per sempre una presenza fissa all’interno del programma.

La ricerca dell’amore

Nonostante ormai sia una presenza fissa all’interno dello show, Gemma Galgani non è mai riuscita a trovare l’amore. All’interno del programma tv di Maria De Filippi la dama torinese ha vissuto alcune liaison sentimentali ma l’unica veramente importante è stata quella con Il Gabbiano Giorgio Manetti, che si è però conclusa in un nulla di fatto. In futuro Gemma sarà più fortunata?

Come sempre all’interno del programma non mancano gli scontri tra lei e l’acerrima rivale Tina Cipollari, che non perde occasione per darle contro.