Uomini e Donne: Gemma Galgani insinua dei dubbi sull’interesse di Isabella per Giorgio

Gemma Galgani si è duramente scagliata contro Isabella Ricci, accusandola di avere una strategia dietro all'interessamento per Giorgio Manetti

Grande amarezza per Gemma Galgani a Uomini e Donne dopo aver messo fine alla conoscenza con Costabile. L’uomo ha infatti deciso di chiudere con lei per iniziare delle nuove frequentazioni nel programma. Così, in una recente intervista al magazine della trasmissione, la dama torinese è tornata a commentare l’accaduto, ammettendo di sentirsi “stranita, amareggiata e sorpresa”.

Gemma Galgani si scaglia contro Isabella

Nonostante tutto, Gemma Galgani non sembra aver perso il suo solito entusiasmo, intenzionata a trovare ancora l’anima gemella sotto i riflettori. Riferendosi quindi al suo ex Giorgio Manetti, la dama ha sottolineato come non ci sia alcun paragone con Costabile.

Ricordando la “passione travolgente sotto ogni punto di vista” nella storia col Gabbiano, ha infatti ammesso di aver provato per lui delle sensazioni uniche, pur non avendo avuto il tempo di fare reali progetti per il futuro.

La Galgani ha poi deciso di intervenire anche su Isabella Ricci e sul desiderio di quest’ultima di conoscere proprio Giorgio, anche se solo in amicizia. Gemma pensa che dietro alla voglia della donna di incontrare il suo ex ci sia altro. Parlando dunque di una “mossa da stratega scontatissima”, non pensa che la Ricci voglia davvero conoscere Giorgio: la sua sarebbe solo una strategia per scontrarsi con lei e farsi notare.

Gemma ha peraltro tenuto a evidenziare come la sua ‘rivale’ abbia già degli amici a cui poter chiedere consigli, perché quindi solo Manetti potrebbe esserle d’aiuto?