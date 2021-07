Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta ad abbandonare? Le sue parole e la frecciata a Isabella

Gemma Galgani è pronta ad abbandonare definitivamente Uomini e Donne, dopo così tanti anni? Ha riservato una frecciata alla collega Isabella.

Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne? L’estate della dama

Gemma Galgani ha voluto parlare della sua estate sul Magazine di Uomini e Donne, ma i discorsi sono inevitabilmente finiti anche su Tina Cipollari, l’ex Marco Firpo e la collega dell’ultimo anno Isabella Ricci. La dama è ancora lontana dalla sua Torino. Ormai Roma è diventata la sua seconda casa, ma sente la mancanza delle sue sorelle. Durante le vacanze estive sta organizzando un fine settimana in una Spa insieme a Ida Platano, sua grande amica.

Potrebbe anche decidere di sfruttare un biglietto aereo che è stato regalato da una sua cara amica nel giorno del suo compleanno, con destinazione Portogallo, anche se ha ancora molti dubbi. Gemma si è lasciata molto andare nell’intervista e ha ammesso di pensare spesso a Marco Firpo, che ha definito “il lupo di mare dai lunghi capelli biondi“. La loro storia non è finita bene, ma tra i due è rimasto comunque un ottimo rapporto, tanto che la dama ha pensato spesso alla “meravigliosa passeggiata” che hanno fatto insieme a Bonassola, in Liguria.

Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne? Un momento delicato in trasmissione

Gemma Galgani ha spiegato che in ogni fase della sua vita, bella o brutta che sia, riesce sempre ad avvertire la vicinanza del suo papà Alfredo. Questo per lei è un periodo molto delicato, visto che si trova da molto tempo lontana dalla sua città e che le cose in trasmissione non stanno andando per il meglio. Tra i suoi rimpianti riguardo la scorsa edizione c’è Maurizio. “Non mi sarei riproposta più volte a Maurizio di Milano che mi è davvero piaciuto tanto, lo ammetto” ha spiegato la dama.

Ci sono state tante delusioni nell’ultima edizione, come quella legata ad Aldo, con cui aveva stretto un bel rapporto. Gemma, però, non ha nessuna intenzione di lasciare Uomini e Donne. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un suo possibile abbandono, ma la dama torinese è ancora molto determinata a continuare a cercare l’amore. La Galgani, quindi, sarà ancora presente nella prossima edizione. “Insomma il lavoro ai ferri e lo scialletto sulle spalle, come dico sempre, possono ancora aspettare” ha spiegato Gemma. In molti hanno pensato che l’arrivo della dama Isabella Ricci potesse mettere la Galgani nell’ombra.

Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne? Le parole su Isabella

Tra Gemma ed Isabella non è nato un buon rapporto, anzi, le due spesso si sono socntrate. In realtà, Isabella è sembre stata propensa a costruire un rapporto tranquillo e pacifico, ma la Galgani non ha preso bene il suo arrivo in studio. Ha spiegato di non aver avuto nessun tipo di contatto con lei, con cui non ha stretto un’amicizia. Se dovesse mai chiamarla le direbbe solo: “Benvenuta nel 2021“. Una vera e propria frecciata nei confronti della collega. Isabella è appena approdata su Instagram ed è per questo che Gemma ha scelto quella frecciatina. “Ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, le sue perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, dove è diventata piuttosto attiva” ha spiegato Gemma. La dama ha parlato anche della sua nemica Tina Cipollari, dandole il consiglio di portare in trasmissione dei nuovi argomenti, invece di continuare ad offenderla sul suo passato. Le ha anche consigliato un nuovo look “più fresco, più giovanile, più informale“, sottolineando che vanno in onda nel primo pomeriggio.