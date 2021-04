A “Uomini e Donne”, Gemma Galgani si è trasformata in Madonna in occasione della sfilata a tema “Come una star”, attirando le critiche di Tina.

La puntata del 20 aprile 2021 del dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5, ha visto tutte le Dame e tutti i Cavalieri che partecipano al Trono Over cimentarsi con un particolare ed esilarante gioco.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si trasforma in Madonna

Nel pomeriggio di martedì 20 aprile, è stata mandata in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne incentrata su una giocosa sfilata a tema, intitolata “Come una Star”.

Dame e Cavalieri, quindi, avevano il compito di esibirsi impersonando una star e mimandone le movenze, l’abbigliamento e performance più iconiche.

In questo contesto, la prima Dama a sfilare è stata la storica partecipante del Trono Over, Gemma Galgani, che ha deciso di vestire i panni della cantante statunitense Madonna, proponendo al dating show un outfit decisamente particolare e una versione personalizzata del brano Like a virgin.

Durante la sua esibizione, Gemma ha optato per una coreografia audace, scegliendo di uscire da una gigantesca torta nuziale, accompagnata da un manichino con indosso un vestito da sposo. L’abbigliamento sfoggiato dalla donna, invece, prevedeva una gonna bianca di tulle, abbinata a un corsetto e a un velo da sposa mentre, in vita, portava una cintura corredata dalla scritta Toy Boy.

La coreografia e il brano selezionato sono stati spiegata dalla stessa Gemma che, in studio, ha annunciato: “Ogni storia nuova è sempre vergine, ricca di emozioni diverse”.

La scelta della Dama torinese, inoltre, è stata commentata dalla stylist Anahi che ha dichiarato: “Una donna coraggiosa… e comincia a essere divertente”.

La performance di Gemma Galgani è stata premiata con voti alti dai Cavalieri del dating show: atteggiamento ovviamente non condiviso da Tina Cipollari che ha aspramente criticato la Dama.

A questo proposito, infatti, Tina ha ironizzato: “È già partita una nuova querela da parte della signora Ciccone, in arte Madonna. Scusa, ma stai pensando a come pagherai il risarcimento?”.

In merito al brano rappresentato, infine, Tina ha chiosato: “È proprio il caso tuo”.