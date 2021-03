Gero Natale ha appena lasciato lo studio di Uomini e Donne, ma Valentina Autiero ha già fatto sapere di avere intenzione di corteggiarlo

Gero Natale sembra aver lasciato il segno a Uomini e Donne, nonostante abbia deciso di abbandonare il programma non cogliendo i tentativi di Samantha e di altre dame di convincerlo a restare. Molte protagoniste del parterre femminile si sono infatti dette pronte a conoscerlo, ma la volontà dell’ex cavaliere sembra per ora irreversibile.

Il fascino del bel moro non ha tuttavia colpito solo le donne del dating show mariano attualmente in gioco, ma anche una delle ex protagoniste del trono over. Si tratta nella fattispecie di Valentina Autiero, ex rivale di Gemma Galgani, che da qualche mese ha lasciato lo show.

Ospite in diretta a RTL 102.5 News, la donna ha di fatto svelato di avere provato a contattare Gero al di fuori delle telecamere, dimostrandosi pertanto assai interessata a lui.

Come reagirà ora Gero al corteggiamento evidente della bella Valentina? Ricordiamo che l’uomo ha lasciato Uomini e Donne per un motivo ben preciso: sente infatti di non avere il cuore libero. In televisione ha rivelato di essere ancora legato a una sua ex fidanzata, della quale ha però preferito non fare il nome. La stessa misteriosa donna non compare neppure nei suoi post su Instagram.