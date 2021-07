Uomini e Donne, Giacomo Czerny rifiuta la proposta di lavoro ricevuta da Maria De Filippi: il motivo

"Ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove", svela l'ex tronista di Uomini e Donne, che rivela i prossimi progetti con Martina.

A Uomini e Donne si era fatto conoscere per la sua dolcezza e il suo fascino, conquistando centinaia di fan. Il suo cuore però è solo di Martina, la ragazza conosciuta proprio nel salotto di Maria De Filippi. L’amore tra i due sembra proseguire a gonfie vele.

Giacomo e Martina si godono le vacanze estive girando in camper le bellezze della Sardegna. Le fan più appassionate dello storico programma che anima il pomeriggio di Canale 5 ricorderanno che, sul finire della stagione, Giacomo Czerny ha ricevuto una proposta di lavoro dalla padrona di casa. Maria conosce bene la sua passione per video e foto e, riconoscendo il suo talento, non ha nascosto il desiderio di averlo nel team come videomaker.

Tuttavia, la decisione di Giacomo sarebbe un’altra: i suoi prossimi progetti lavorativi, infatti, lo vedrebbero lontano dallo studio di Uomini e Donne, un programma che di certo resterà per sempre nel suo cuore (e in quello della fidanzata).

Uomini e Donne, Giacomo Czerny rifiuta il lavoro offerto da Maria De Filippi

In occasione della scelta finale di Giacomo, Maria De Filippi gli ha offerto un lavoro come videomaker a Roma, all’interno del programma.

Dopo aver ricevuto la proposta, il giovane tronista ha fatto sapere che avrebbe riflettuto sull’offerta. Tuttavia, stando a quanto riportato dal magazine dedicato a Uomini e Donne, Giacomo avrebbe rifiutato.

Nell’intervista per il magazine, Giacomo ha parlato dell’offerta di lavoro ricevuta da Maria De Filippi. Sarebbe onorato di fare parte del team del programma, ma ha svelato: “Forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, per seguire altri miei progetti più personali e intimi”.

Infatti, l’ex tronista confida il suo desiderio di viaggiare e realizzare cortometraggi. Proverà “questa strada più incerta”, ma ringrazia il programma sia per l’esperienza vissuta sia per l’opportunità ricevuta.

Giacomo Czerny rifiuta il lavoro offerto da Maria De Filippi: il futuro con Martina

Lui e la fidanzata abitano in due città diverse e in questi mesi, dopo essersi conosciuti nel programma, stanno cercando di gestire la distanza, spostandosi quando hanno del tempo libero.

Dalle prime indiscrezioni, Giacomo e Martina sembrano intenzionati a intraprendere un nuovo passo importante. Infatti, tra settembre e ottobre, subito dopo essersi goduti un’estate insieme, i due sarebbero desiderosi di intraprendere una nuova esperienza di coppia, ponendo le basi per il futuro della loro relazione.

La coppia pare voglia andare a convivere e, come città di riferimento, stanno pensando a Milano. Martina non nasconde che “la convivenza può sembrare un azzardo”, perché la loro storia d’amore è iniziata solo da pochi mesi. Tuttavia, i due hanno voglia di stare insieme e viversi fino in fondo, senza aspettare. Inoltre, sembra si siano resi conto che “sarebbe più rischioso stare lontani“. Non hanno intenzione di vivere “una storiella da adolescenti”, ma una storia d’amore unica, profonda e speciale.

Giacomo Czerny rifiuta il lavoro offerto da Maria De Filippi: l’amore tra lui e Martina

“Uomini e Donne ha trasformato la mia vita”, confessa Giacomo. Martina, fa sapere il giovane videomaker, gli ha rivoluzionato la vita. Si dice fortunato per le emozioni che sta vivendo, uniche e senza precedenti.

Anche la fidanzata è felice della storia con Giacomo, che a lei “ha reso tutto migliore”.