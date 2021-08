Uomini e Donne, Gianni e Tina fuori dal programma? L’indiscrezione

Gianni Sperti e Tina Cipollari intendono lasciare Uomini e Donne? Tutto quello che c'è da sapere sulla questione.

Gianni Sperti e Tina Cipollari lasceranno Uomini e Donne? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete.

Uomini e Donne: Gianni e Tina

Da sempre circolano indiscrezioni riguardanti i presunti addii degli opinionisti di Uomini e Donne (e degli altri volti storici dello show) al programma.

La questione è stata smentita dagli stessi Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno confermato che anche per la stagione 2021/2022 saranno all’interno dello show. Gianni Sperto ha anche riferito che, come loro, sarà sempre presente anche Gemma Galgani all’interno del programma e per il momento l’indiscrezione circa il loro presunto addio sembra esser stata messa definitivamente a tacere.

Gianni Sperti e Tina Cipollari: le vacanze estive

Approfittandod ella chiusura stagionale del famoso dating show di Maria De Filippi, Gianni Sperti si è concesso delle vacanze estive in solitaria e lontano da occhi indiscreti.

Tina Cipollari invece sarebbe rimasta accanto al suo nuovo compagno, Vincenzo Ferrara, con cui si vocifera che presto potrebbe convolare a nozze. Di recente l’opinionista vamp di Uomini e donne sarebbe rimasta infastidita da alcune parole di Ambra Lombardo sul conto suo e del suo ex marito, Kikò Nalli. L’ex fidanzata di Kikò avrebbe riferito infatti che lui proverebbe ancora dei forti sentimenti per Tina, voce in seguito smentita dallo stesso Kikò.

Per il momento Tina non ha rotto il silenzio in merito a quanto affermato da Ambra ma, secondo indiscrezioni, non avrebbe affatto gradito la sua intromissione nella sua vita privata.

Gianni e Tina: le parole di Gemma

Oltre a Gianni Sperti e a Tina Cipollari anche Gemma Galgani tornerà come sempre all’interno del dating show di Maria De Filippi. Durante la pausa estiva del programma Gemma ha scagliato una frecciatina contro Tina, con cui da sempre non correrebbe buon sangue. “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata.

Poi, mentre ci sono, le direi anche, oltre a evitare parole trite e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala”, ha dichiarato la dama torinese.