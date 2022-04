Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna a scagliarsi contro Gemma Galgani: le sue parole sono al vetriolo.

Anche se non fa parte di Uomini e Donne da tempo, Giorgio Manetti è tornato a scagliarsi contro Gemma Galgani. L’ex cavaliere del trono Over ha espresso parole poco carine nei riguardi della dama torinese. Come reagirà la donna quando scoprirà l’ennesimo attacco?

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Intervistato dal settimanale Nuovo, Giorgio Manetti si è scagliato contro Gemma Galgani. L’ex cavaliere del trono Over di Uomini e Donne ha riservato parole tutt’altro che lusinghiere all’ex fidanzata. A suo dire, la dama torinese ha esagerato con la chirurgia estetica soltanto per rimanere nel parterre del programma di Maria De Filippi. Ha tuonato:

“Gli interventi non devono essere invasivi e stravolgere l’immagine… Si è dovuta snaturare per continuare a stare nel programma… Oggi dà un’immagine di sè penosa… Va bene rifarsi i denti, ma anche il décolleté e le labbra a canotto mi sembra troppo…”.

Gemma pronta per Miss Over 70

Manetti non ha peli sulla lingua, tanto che ha sganciato anche un’altra frecciatina al vetriolo. A suo dire, Gemma sarebbe pronta per partecipare a Miss Over 70. Pare che Giorgio, anche se non avrebbe il diritto di esprimere certi pareri, non apprezzi troppo gli interventi chirurgici a cui si è sottoposta l’ex fidanzata. Il Gabbiano ha dichiarato:

“Forse il suo prossimo obiettivo è quello di partecipare a…Miss Over 70!”.

In tutto ciò, l’ex cavaliere ha sottolineato di non essere contrario alla chirurgia estetica, ma ha ribadito che Gemma ha davvero esagerato.

L’ultimo affondo coinvolge Tina Cipollari

L’ultimo affondo di Manetti non poteva che coinvolgere Tina Cipollari, storica rivale della Galgani. Giorgio ha ammesso:

“Non credo stia lì per trovare il vero amore… Le consiglio di farsi un bell’esame di coscienza… Se Tina non la attaccasse e Maria De Filippi non le desse spazio, lei sarebbe il nulla…”.

Come mai l’ex cavaliere è tanto acido nei confronti di Gemma? Al momento non è dato saperlo, ma questo astio sembra davvero eccessivo.