Uomini e Donne, Ida e Riccardo in lacrime: cos’è successo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono scoppiati in lacrime a Uomini e Donne. Tutto quello che c'è da sapere.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono abbracciati tra le lacrime a Uomini e Donne dopo che Ida ha svelato cosa l’avrebbe fatta innomorare di lui.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri in lacrime

A Uomini e Donne continuano a esserci schermaglie e chiarimenti tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e, nelle ultime ore, la dama bresciana ha elencato al suo ex cavaliere tutte le caratteristiche che l’hanno fatta innamorare di lui nonostante oggi abbia dolorosamente compreso dinon poter vivere con lui una storia a lieto fine:

“Tu pensi che io non ti ho mai apprezzato e invece mi sono innamorata immediatamente quando ti ho visto (…) le tue spalle, la tua importanza, il tuo sentirmi in alto con te (…) il modo in cui lui mi coccolava, mi carezzava, mi faceva sentire tanto donna (…) mi dava anche la spinta di dire insieme faremo tante cose, la sua sensibilità, il suo fisico, la tua intelligenza, ci sono tanti lati…”, ha detto Ida, finendo per far commuovere Riccardo.

I due a seguire si sono abbracciati al centro dello studio e oggi in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi (visto che Ida non ha fatto segreto di provare dei sentimenti per Riccardo).

La coppia aveva provato a uscire di nuovo insieme anche un anno fa, quando entrambi si erano ritrovati all’interno del reality show. Le cose tra i due ovviamente non erano andate per il meglio e la loro liaison era presto naufragata (dopo appena un’uscita a cena).