Uomini e Donne: Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono già entrati in crisi?

A distanza di una manciata di giorni dalla scelta a Uomini e Donne, circolano voci insistenti su una presunta crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Qual è la verità?

Uomini e Donne: Ida Platano e Alessandro in crisi?

Qualche giorno fa, Uomini e Donne ha mandato in onda una delle puntate più belle della nuova stagione: l’uscita di scena di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo mesi e mesi di tira e molla, i due hanno deciso di abbandonare insieme lo studio. La dama ha scelto di dare una possibilità all’imprenditore salernitano, provando a vivere la loro love story lontano dalle telecamere.

A distanza di alcuni giorni da quel momento, circola voce che i due siano già entrati in crisi.

La verità sulla presunta crisi tra Ida e Alessandro

Possibile che Ida e Alessandro siano già in crisi? A spazzare via le voci di tempesta ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, della pagina social Uominiedonneclassicoeover. Il ragazzo, tramite il suo profilo Instagram, ha sottolineato che la Platano e Vicinanza si stanno semplicemente godendo la loro storia d’amore.

Ida e Alessandro: nessuna crisi in corso

A confermare la tesi di Pugnaloni sono stati i diretti interessati. Ida e Alessandro hanno condiviso diverse Instagram Stories, in cui si mostrano affiatati come non mai. Sono addirittura andati a trovare Armando Incarnato, quindi la loro love story prosegue a gonfie vele.