Ida Platano lascia il Trono Over di Uomini e Donne: dice addio a Riccardo Guarnieri e va via con il nuovo corteggiatore Alessandro Vicinanza.

La dama del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano, ha deciso di lasciare il dating show con Alessandro Vicinanza.

Cosa è successo nell’ultima puntata del format condotto da Maria De Filippi?

Uomini e Donne, Ida Platano lascia il Trono Over con Alessandro Vicinanza

Ida Platano ha lasciato il Trono Over di Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza. Il corteggiatore le aveva dichiarato il suo amore appena un mese fa quando la dama era ancora contesa tra il nuovo pretendente e il vecchio spasimante Riccardo Guarnieri.

Nel corso degli ultimi mesi, Ida ha dovuto riflettere e scegliere se tornare tra le braccia del suo ex storico oppure lasciare il passato nel passato e dare una possibilità ad Alessandro.

Alla fine, tra un amore da sempre tormentato e uno più spensierato, ha deciso di uscire da Uomini e Donne con il nuovo corteggiatore.

L’improvviso sviluppo ha generato entusiasmo tra la maggior parte dei presenti in studio. Alcuni, tuttavia, hanno descritto la storia tra i due come un fuoco di paglia. Tra coloro che si sono scagliati contro la neocoppia, in particolare, ci sono state Roberta e Tina Cipollari, convinte che la relazione naufragherà presto.

Decisione e dichiarazioni

Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono stati protagonisti di un triangolo amoroso che ha coinvolto anche Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, che è stato a lungo con la dama, ha giocato tutte le sue carte nel tentativo di riconquistarla, facendo leva soprattutto su ricordi ed emozioni condivisi in passato. Ciononostante, nella puntata andata in onda mercoledì 23 novembre, Ida ha scelto di ricominciare a guardare al futuro senza Riccardo.

In studio, quindi, la dama e Alessandro si sono dichiarati amore reciproco apparendo estremamente emozionati.

In questo modo, hanno comunicato di aver scelto di lasciare il programma e vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. “Ci siamo visti tanto in questo mese, sono stato quasi tutte le settimane a Brescia”, ha detto il cavaliere. “Ho le mie paure ma quando ti sono lontano sto male. Ho un sentimento troppo forte nei tuoi confronti che non riesco a farne a meno. Non riesco a fare a meno di te”.

Ida, a sua volta, ha detto: “Io sono arrivata a capire determinate cose, mi porti tante emozioni forti che arrivata a questo punto ho preso la decisione di uscire con te”.