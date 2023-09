Ida Platano, ex dama di Uomini e Donne, si è sfogata in modo molto duro sui social network, contro gli haters che la prendono di mira.

Uomini e Donne, Ida Platano si sfoga: presa di mira dagli haters

Ida Platano, ex dama del trono over di Uomini e Donne, viene spesso presa di mira dagli haters, che la attaccano costantemente e a cui lei risponde sempre per le rime, soprattutto quando le accuse riguardano il suo ruolo di madre. Gli haters le rivolgono spesso pesanti offese e critiche, che giustamente la donna non può più accettare. L’ex dama si è sfogata sui social network esprimendo la sua contrarietà verso alcuni commenti molto pesanti che ha ricevuto. Nel suo duro sfogo sui social si è scagliata soprattutto contro coloro che le hanno rivolto una brutta etichetta, che l’ha fatta molto arrabbiare.

Uomini e Donne, Ida Platano si sfoga: “Faccio la parrucchiera, non faccio la…”

“Negli anni avete visto il mio dolore, ma ora che mi vedete felice, sembra che ciò vi infastidisca” ha dichiarato Ida Platano dopo un commento offensivo ricevuto su Instagram, in cui un utente l’ha definita in un modo molto volgare. Ida ha risposto sottolineando che la sua professione è la parrucchiera, aggiungendo che le parole cattive non la toccano più come un tempo. “Alcuni si svegliano e, invece di augurare una buona giornata, scelgono di insultare” ha spiegato Ida Platano, aggiungendo che il profilo che l’ha insultato era falso. Nonostante questo, l’ex dama di Uomini e Donne ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, suggerendo in modo scherzoso di aprire una rubrica chiamatevi “sfogatevi con Ida“. “Quando uno sta bene, dovrebbe rallegrarsi per il bene degli altri” ha concluso la donna.