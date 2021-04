Uomini e Donne: il drastico cambio di look dell’ex dama Valentina Autiero

Valentina Autiero, ex amata dama di Uomini e Donne, si è mostrata sui social con drastico cambio di look

Per diversi anni è stata una delle donne più apprezzate e seguite del Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo chiaramente parlando di Valentina Autiero, che nel popolare dating show di Maria De Filippi ha rappresentato uno dei volti più amati del parterre femminile.

Ironica e sincera, l’ex dama ha lasciato la trasmissione qualche mese fa insieme al cavaliere Germano. Tra loro tuttavia non c’è stato il lieto fine, dal momento che la frequentazione è terminata poco dopo.

In attesa di sapere se Valentina tornerà a cercare l’amore in televisione, la donna continua a tenersi in contatto con i suoi fan per mezzo dei social. Proprio su Instagram, infatti, poche ore fa si è mostrata con un look decisamente differente, che non ha mancato di suscitare meraviglia nei suoi tanti sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Autiero 🌸🇮🇹 (@valentina.autiero79)

“Ormai è fatta, un po’ di sole e un po’ di luce!”, ha dunque dichiarato Valentina Autiero presentandosi al suo pubblico con una chioma bionda: “Volevo essere un po’ grano, un po’ miele, un po’ anni ’60.” Cosa ne pensate di questo suo cambiamento radicale?