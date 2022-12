Uomini e Donne in pausa tra le polemiche: quando torna in onda?

Uomini e Donne in pausa per il ponte dell'Immacolata tra le polemiche: quando torna in onda?

Uomini e Donne non andrà in scena per il ponte dell’Immacolata.

La decisione, neanche a dirlo, ha fatto infuriare i tantissimi telespettatori che ogni giorno seguono le avventure del trono Over e Classico. Vediamo quando torna in onda.

Uomini e Donne in pausa tra le polemiche

Da qualche anno a questa parte, Uomini e Donne osserva tutte le festività e sospende la messa in onda anche durante i ponti. E’ per questo che nel giorno dell’Immacolata e in quelli a seguire non è andato in scena.

Pertanto, il programma di Maria De Filippi ha saltato le puntate di giovedì 8 e venerdì 9 dicembre. Ovviamente, la decisione ha fatto infuriare i milioni di telespettatori che seguono quotidianamente le avventure del trono Over e Classico.

Uomini e Donne: quando torna in onda?

Come annunciato anche dallo staff di Uomini e Donne sui social, il programma di Maria De Filippi torna regolarmente in onda a partire da lunedì 12 dicembre 2022.

Una decisione comprensibile, considerato il lungo ponte dell’Immacolata. Molti italiani, infatti, hanno deciso di concedersi un piccolo viaggio, motivo che avrebbe fatto perdere ascolti al format mariano.

Uomini e Donne: le polemiche non si fermano

Mentre da un punto di vista degli ascolti la decisione dello staff della De Filippi è chiara, per i fan di Uomini e Donne si tratta di un vero e proprio colpo basso. Tra i commenti all’annuncio social del programma, si legge: “Ma il bello è che è tutto registrato da settimane..

non gli costerebbe nulla mandarlo in onda anche nei festivi… seguono le feste come le chiusure delle scuole… che sciocchezza!” o ancora “Ci potevate fare compagnia venerdì visto che le puntate sono registrate, peccato” o ancora “Nooooo. Ma non ci pensate alle persone che sono sole e che nelle feste si sentono ancora più sole??“.