Uomini e Donne in prima serata: tutto sulla puntata speciale prevista per il 14 luglio

Uomini e Donne sorprenderà il pubblico con una puntata in prima serata prevista per mercoledì 14 luglio: chi saranno i protagonisti?

Stando alle più recenti indiscrezioni, tra qualche giorno tornerà su Canale 5 Uomini e Donne. Ebbene sì, l’amatissimo dating show di Maria De Filippi, conclusosi con la scelta di Giacomo Czerny, farà una grande sorpresa a tutti i suoi fan.

Confermando l’appuntamento al pubblico con la versione diurna per il prossimo settembre, Mediaset ha tuttavia deciso di affidare a “Queen Mary” una prima serata del fortunato show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Uomini e Donne torna in prima serata

L’evento andrà in onda mercoledì 14 luglio e vi saranno trasmesse le scelte dei tronisti dell’edizione 2019. Dopo l’immenso successo di Temptation Island, pare dunque che la rete ammiraglia del Biscione abbia deciso di riproporre in prima serata un ciclo di puntate dedicate a protagonisti di due anni fa. Gli ex volti del programma dovrebbero dunque essere Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni.

Oltre a ripercorrere i relativi percorsi nel dating show, sarà possibile rivedere anche le loro scelte in grande stile nel rinomato castello.

I fan di Uomini e Donne avranno quindi la possibilità di rivivere le scelte più sfarzose, con ospiti di alto calibro quali Giulia De Lellis, Valeria Marini e Gemma Galgani. Come sempre, non mancheranno ovviamente anche i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che rallegreranno la serata coi loro pungenti giudizi.