Bebè in arrivo per Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Luigi Mastroianni. La ragazza ha annunciato la lieta novella tramite il suo profilo Instagram.

Irene Capuano è incinta

Sono trascorsi anni da quando Irene Capuano faceva il suo ingresso a Uomini e Donne per corteggiare Luigi Mastroianni. I due lasciarono il programma di Maria De Filippi mano nella mano, ma la relazione finì qualche tempo dopo. Le loro vite sono andate avanti. Mentre l’ex tronista è diventato papà qualche mese fa, l’ex corteggiatrice sta per diventare mamma: via Instagram ha annunciato di essere incinta.

Chi è il compagno di Irene Capuano?

Dopo la fine della storia d’amore con Luigi, Irene ha ritrovato il sorriso accanto a Christian Galletta. E’ lui il padre del bebè che porta in grembo. A didascalia di un video che annuncia la gravidanza, la Capuano ha scritto:

“Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo. Io già ti amo così tanto piccolo/a scricciolo/a. E nel modo più semplice (mi conoscete ormai) sono felicissima di condividere questa notizia bellissima insieme a voi. La mia assenza di questi mesi è giustificata”.

Irene Capuano: arriverà un maschietto o una femminuccia?

Per il momento, Irene non sa ancora se è incinta di un maschietto o di una femminuccia. Molto probabilmente, la Capuano ha dato la notizia ai fan dopo il fatidico terzo mese, per cui deve ancora scoprire il sesso del bebè. Di certo, appena lo saprà lo condividerà con i follower.