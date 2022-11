Uomini e Donne, Isabella e Fabio svelano cosa fanno insieme a Dubai: tutti i dettagli

Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno rivelato a "Uomini e Donne Magazine" alcuni dettagli in merito a come trascorrono le loro giornate a Dubai.

Non è trascorso molto tempo da quando la coppia formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani, nata a Uomini e Donne, ha deciso di convolare a nozze, i due sono più uniti che mai e di recente hanno rivelato alcuni dettagli su come trascorrono le loro giornate a Dubai.

Uomini e Donne, la vita da sogno di Isabella Ricci e Fabio Mantovani: ecco i dettagli

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti a Uomini e Donne e dopo circa cinque mesi di conoscenza, si sono sposati il 28 maggio 2022.

Oggi, la coppia conduce una vita da sogno ed in particolare vive per sei mesi in Italia e per i restanti sei mesi a Dubai. In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Isabella e Fabio hanno raccontato come trascorrono le loro giornate negli Emirati Arabi.

U&D, Isabella e Fabio rivelano alcuni dettagli sulla loro vita a Dubai

Per sei mesi dell’anno, Isabella e Fabio vivono in uno splendido appartamento a Dubai, che gode di una spettacolare vista sulla città.

Di recente, la coppia nata a Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata al Magazine del programma, ha raccontato cosa fa nella sua giornata tipo a Dubai:

“La nostra giornata tipo è al mare: trascorriamo la giornata negli stabilimenti solitamente legati a grandi alberghi, dove si può godere di ogni comfort dalla mattina al tramonto. Sono stabilimenti più cari che in Italia ma comprendono un’accoglienza di un certo tipo: lettino, bevande, cibo e qualsiasi altra esigenza”.

Ma non solo, c’è anche un piano di riserva se le giornate non sono particolarmente belle dal punto di vista meteorologico:

“Qui è pieno di aree commerciali ricche di negozi, sia di lusso che di marchi locali, dove poter passeggiare e fare un po’ di shopping”.

U&D, Isabella Ricci sulla sua nuova vita: “Ho realizzato molti sogni”

Recentemente Isabella Ricci ha condiviso con i suoi followers su Instagram una riflessione molto importante, che con tutta probabilità si configura come una risposta a tutti coloro che in questi mesi l’hanno criticata per lo stile di vita scelto, ecco cosa ha dichiarato l’ex dama di Uomini e Donne: