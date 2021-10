Uomini e Donne, Isabella Ricci fatta fuori dal programma? L’indiscrezione di un’ex dama

L'assenza di Isabella Ricci dalle nuove registrazioni di Uomini e Donne fa preoccupare i fan: cosa può essere successo all'elegante dama?

Molti fan di Uomini e Donne si stanno chiedendo che fine abbia fatto Isabella Ricci. La dama non era infatti presente nel corso delle nuove registrazioni del programma, mentre Raffaella Mennoia, attraverso le sue IG Stories, ha confermato che in questi giorni sono state girate altre puntate.

Le più recenti anticipazioni apparse sulla fanpage Instagram dello show di Canale 5 hanno peraltro suffragato l’assenza della donna nel parterre senior.

L’assenza di Isabella Ricci preoccupa i fan

Diversi ammiratori del programma, preoccupati da tale notizia, hanno così iniziato a ipotizzare che Isabella Ricci possa aver abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi. Sarà davvero così? Al momento non ci è dato sapere l’eventuale motivo che avrebbe spinto la dama a non presenziare in studio.

Tuttavia, nel mentre, un’altra ex dama del dating show ha parlato della questione. Si tratta nello specifico di Maria Tona, che non è più stata chiamata dalla redazione e che ha ipotizzato il medesimo trattamento anche per Isabella.

View this post on Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La seconda ipotesi vedrebbe la stessa Isabella Ricci decisa ad abbandonare Uomini e Donne di sua spontanea volontà. Durante una delle ultime puntate, infatti, la dama era stata fortemente criticata da Gianni Sperti e da una parte del pubblico a casa, che non aveva trovato coerente il suo atteggiamento. Come si legge tra i diversi commenti, per alcuni telespettatori l’umiltà e la maturità di Isabella sarebbero come scomparse.