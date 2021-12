Uomini e Donne, Isabella Ricci: “Non aver avuto figli è un rammarico sempre presente nella mia testa”

La famosa dama non nasconde il dolore per non aver avuto figli. Per questo motivo, il Natale le ha sempre suscitato un certo rammarico.

A Uomini e Donne ha provato a mettersi in gioco per incontrare l’uomo che le facesse di nuovo battere il cuore, conquistando i suoi sentimenti. Ad averla davvero conquistata è stato Fabio Mantovani, 66enne che vive in provincia di Verona. Per anni il cavaliere del famoso programma di Maria De Filippi è stato un pilota civile per la compagnia aerea Meridiana.

Lui è divorziato e ha due figli: un maschio, che nel lavoro ha seguito le orme paterne ereditandone la passione, e una femmina, che sta ultimando gli studi. Tra i due è nata una bella complicità: Fabio è entrato nel programma proprio per fare colpo su di lei e Isabella, alla fine, non è riuscita a resistergli. Il percorso della Ricci a Uomini e Donne si interrompe: i due sono usciti insieme e si preparano a condividere il primo Natale di coppia.

Tuttavia, la dama non nasconde che le festività natalizie a lungo le hanno causato un certo rammarico: per quale motivo?

Uomini e Donne, Isabella confida il dolore per i figli mai avuti e il rapporto difficile con il Natale

In una nuova intervista al magazine di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha parlato del rapporto difficile che per anni ha avuto con il Natale. Per molti è una festa di gioia, speranza e allegria, in cui assaporare la bellezza preziosa della condivisione e concedersi un po’ di spensieratezza.

Non è il caso della dama che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a Maria De Filippi. Per lei infatti, il periodo natalizio è stato spesso complicato, desiderando che non arrivasse mai o che passasse velocemente. In particolare, l’arrivo del Natale le ricordava l’assenza di figli che rallegrassero la casa.

A lungo ha sofferto e si è sentita sola.

“Senza famiglia, senza i figli” che avrebbe voluto, il Natale le suscitava un profondo rammarico. Mentre le sue amiche organizzavano le feste in famiglia, lei voleva “scappare lontano”. Comprava i regali, li consegnava e poi si chiudeva in casa, che preferiva spoglia di decorazioni. Non addobbava le stanze con luci e palline e non faceva neppure l’albero.

Per la Ricci, infatti, non esser riuscita ad avere bambini rappresenta “un rammarico che in un angolo della mia testa è sempre presente”. Da qualche anno, fortunatamente, il Natale ha assunto per lei un altro significato e nel 2021 è sicura che “sarà una festa stupenda”.

Uomini e Donne, Isabella confida il dolore per i figli mai avuti: come trascorrerà il prossimo Natale?

Se Isabella è così sicura che il prossimo Natale sarà tanto speciale, il merito potrebbe essere proprio di Fabio, il cavaliere incontrato nel salotto di Uomini e Donne e con il quale ora forma una vera coppia.

A tal proposito, ha svelato: “Di sicuro lo trascorreremo insieme, probabilmente con i suoi figli o con degli amici”. I fan sono entusiasti e sperano presto di vedere nuovi scatti insieme.

La dama ricorda che a lungo ha vissuto “periodi festivi molto difficili”, ma finalmente ha maturato un’altra opinione e sottolinea che è il Natale “una bella ricorrenza”.

Uomini e Donne, Isabella confida il dolore per i bambini mai avuti: “Accoglierò i figli del mio compagno”

Non nasconde il dolore intimo e personale per non avere figli, ma non vuole sprofondare nella solitudine o nella sofferenza.

“Non intendo “ammalarmi” per il rimpianto di non essere diventata madre, preferisco renderla più bella accogliendo i figli del mio compagno”, ha sottolineato Isabella.