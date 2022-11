Uomini e Donne: l’80enne Michela è la corteggiatrice di Alessandro

Michela è la nuova corteggiatrice di Alessandro Rausa a Uomini e Donne: "Ho 80 anni".

La mitica Michela è la corteggiatrice di Alessandro Rausa (92 anni). La donna ha stupito il pubblico di Uomini e Donne: nessuno ci crederebbe, a prima vista, che Michela abbia raggiunto l’età di 80 anni, in quanto non li dimostra affatto! Alessandro, lo ricordiamo, fa parte da tempo del parterre maschile di UeD; per diverso tempo è stato legato a Pinuccia.

Ora per Rausa sembra aprirsi un nuovo capitolo della sua permanenza nel dating show di Canale 5, con il debutto di Michela che intende conquistarlo. A prima vista, la corteggiatrice sembra davvero molto giovane.

Uomini e Donne: Michela vuole conquistare Alessandro

L’obiettivo di Michela è molto chiaro: l’80enne vuole conquistare il cuore di Alessandro Rausa, come lei stessa ha dichiarato. A quel punto, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari le hanno chiesto quale due due, dato che a Uomini e Donne vi è anche Alessandro Vicinanza (38 anni) che è corteggiatore di Ida Platano.

Michela ha quindi precisato di essere interessata a Rausa.

La rivelazione della corteggiatrice

Dopo aver chiarito la sua intenzione di corteggiare Alessandro Rausa, Michela ha ammesso: “Io ho 80 anni”. Tina, visibilmente incredula, le ha domandato: “Quanti?”. La donna ha quindi specificato: “Per quello ho scelto io”. Michela sembra essere molto decisa nelle sue intenzioni: riuscirà a rubare il cuore del 92enne?