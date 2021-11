Il cavaliere Marcello Messina ha deciso di dire addio a Uomini e Donne, annunciando di aver conosciuto una persona al di fuori del dating show.

Uomini e Donne, l’addio di Marcello Messina: “Ho conosciuto una persona che mi ha colpito”

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne trasmessa nella giornata di lunedì 29 novembre, Marcello Messina ha sconvolto i presenti in studio e i telespettatori rivelando di aver deciso di lasciare il Trono Over.

L’agente immobiliare non si è limitato a confermare la sua volontà di dire addio al dating show ma, dopo essersi nuovamente scontrato con Armando Incarnato, ha anche riferito quanto segue: “Ho conosciuto una persona che mi ha colpito”.

Uomini e Donne, l’addio di Marcello Messina: il racconto del cavaliere

In occasione della puntata di lunedì 29 novembre del Trono Over, Maria De Filippi ha ringraziato Marcello Messina per le parole che le ha scritto. Dopo aver ascoltato la conduttrice, il cavaliere ha ricambiato i suoi ringraziamenti, affermando: “Grazie a te! Mi è successa una cosa bella, sono stato sfacciato, dieci giorni fa. Martedì, nella mia agenzia, entra una persona per chiedermi informazioni in merito a degli appartamenti”.

L’agente immobiliare, poi, ha proseguito rivelando: “Negli ultimi tempi non ho passato dei bellissimi momenti, ci sono state delle problematiche, a volte mi blocco, sorrido e sembra che prendo in giro le persone. Ho detto basta mi sa che qua non è aria per me, ci tengo sempre a chiarire quella che è la mia posizione. Mi sono sentito per tanti anni sporco come persona, quando qualcuno mi tocca mi difendo. Sono andato a casa, conscio della scelta che avevo fatto, adesso faccio lo sfacciato, ho preso il numero di quella persona, ho chiamato e ho detto guardi devo proporle me”.

Il racconto di Marcello Messina è stato commentato da Tina Cipollari che ha osservato: “Hai avuto un colpo di fortuna”.

Alle parole dell’opinionista, il cavaliere ha risposto: “Se sei predisposto è una fortuna che può toccare ad altri. Quando ho avuto modo di conoscere questa persona tre quattro giorni dopo ho sentito la redazione, ha comunicato che per me il percorso era finito. Questa persona mi ha mandato un messaggio bellissimo dicendomi sarò io a prendermi cura di te e a coccolarti. Ritengo di aver preso la scelta più giusta”.

Uomini e Donne, l’addio di Marcello Messina: “Mi sono messo in gioco qui dentro, ora scelgo lei”

Infine, sulla vicenda è intervenuto anche Gianni Sperti che, con enorme stupore, ha dichiarato: “Incredibile la velocità e l’innamoramento!”.

A questo punto, tuttavia, è intervenuta Maria De Filippi che ha sottolineato: “Può capitare. Poteva sparire e finiva lì. Invece viene qui e lo dice: mi sembra un comportamento corretto”.

Alle critiche, il cavaliere ha risposto dicendo: “Penso di essermi veramente messo in gioco qua dentro. Non vedo cosa ci sia di male, ho sempre messo la faccia. È una persona che è entrata nella mia vita adesso. Ci sono persone che accetterebbero delle cose, questa persona non accetterebbe proprio, io non sto rinunciando a voi, io scelgo lei”.