Uomini e Donne, l’augurio nostalgico di Gemma Galgani: “Il tempo non torna indietro”

La dama di Uomini e Donne Gemma Galgani ha scritto sui social un post di augurio dai toni malinconici. "La cattiva notizia è che il tempo vola".

Per Gemma Galgani, l’inizio del 2022 è un’occasione per fare dei bilanci su ciò che la vita ha saputo riservarle. Attraverso un post dai tratti malinconici e nostalgici, la dama protagonista di Uomini e Donne ha riflettuto sullo scorrere del tempo che non torna più indietro.

“La cattiva notizia è che il tempo vola, ma la buona notizia è che tu sei il pilota. Ogni giorno abbiamo 86.400 secondi gratis, che hanno un valore inestimabile”, ha scritto la dama.

Gemma Galgani nostalgia, “Tutto quello che puoi fare o sognare incomincialo!”

Gemma Galgani ha inoltre voluto condividere con quanti la leggono alcune celebri parole di Goethe a lei care: “Rileggendo con attenzione queste parole, inizio l’anno con il proposito di non sprecare il mio tempo, ma di farne dono anche a chi ne ha bisogno”.

Gemma Galgani nostalgia, “Il regalo più prezioso dalla persona che ami è il suo tempo”

Non è mancata nemmeno una riflessione sull’importanza di poter avere un familiare, un amico o chi si ama di più accanto a sé: “Il regalo più prezioso dalla persona che ami, che sia un familiare, un amico, quindi, non sono gioielli, non soldi, non parole, ma il suo tempo, perchè quello che ha dato a te è soltanto tuo”.

Gemma Galgani nostalgia, “Questo è stato un anno difficile per tutti noi”

La sensazione di tristezza traspare anche nei due precedenti post pubblicati da Gemma sempre sui social. “Auguro a tutti di trovare un bravo calzolaio del cuore ..che sappia aggiustare, riparare le ferite…ma soprattutto … Riesca a fare trovare l’amore con il filo giusto …..”, ha scritto ad esempio nel post precedente. Altrettanto significativa è l’immagine scelta, quella di un calzolaio che cuce con del filo tanti cuori.

“Questo è stato un anno difficile per tutti noi, però ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose, a non dar niente per scontato”, è invece l’introduzione del post di auguri natalizio.