Uomini e Donne, la denuncia di Roberta Di Padua: “Ossessionato da me, mi perseguita”

Roberta Di Padua è arrivata a una drastica decisione dopo gli ultimi episodi sui social: le novità sulla dama di Uomini e Donne

Da qualche giorno la dama di Uomini e Donne Roberta Di Padua sta facendo parlare parecchio di sé sui social. Pare infatti che la donna stia ricevendo diverse critiche sul web, al punto da aver deciso, dopo l’ennesimo attacco, di ricorrere addirittura alle vie legali.

Roberta si sarebbe dunque rivolta alla polizia per denunciare un finto blogger ossessionato da lei, che a suo dire la starebbe perseguitando.

Roberta Di Padua querela lo stalker

La protagonista del parterre senior dello show di Maria De Filippi ha spiegato di aver dovuto a correre ai ripari perché la situazione stava diventando assai pericolosa. Nello specifico, la dama ha raccontato di una persona, da lei definita “finto blogger”, che la starebbe stalkerando, dando fastidio sia a lei sia alle persone che le sono vicine.

Roberta Di Padua ha inoltre insinuato che tale individuo sarebbe “plagiato” da una donna, a quanto pare anche lei ex dama del trono over di Uomini e Donne. Alla luce della denuncia presentata dalla ex compagna di Riccardo Guarnieri, scopriremo dunque presto nuove informazioni sulla faccenda. Quello che in ogni caso tutti i fan si stanno ora domandando è chi sarà mai il destinatario di tale querela…